Налетчики на ресторан «Неолит» в Москве украли запись видеонаблюдения

Москва, , 03:28 — REGNUM Участники массовой драки у ресторана «Неолит» в Москве похитили запись с камер видеонаблюдения, передает телеканал РЕН-ТВ.

Уточняется, что это сделали те, кто открыл стрельбу в заведении. Записи были изъяты во время нападения, поэтому полиция не смогла изъять и просмотреть видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка со стрельбой в Москве произошла вечером 14 февраля. По словам одного из очевидцев, конфликт возник на национальной почве, причем не в день ЧП, а раньше.

Два человека получили нетяжелые травмы. Огнестрельных ранений не зафиксировано. Задержаны 18 человек.

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