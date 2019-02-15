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Налетчики на ресторан «Неолит» в Москве украли запись видеонаблюдения

Происшествия

Записи были изъяты во время нападения

Москва, 15 февраля 2019, 03:28 — REGNUM  Участники массовой драки у ресторана «Неолит» в Москве похитили запись с камер видеонаблюдения, передает телеканал РЕН-ТВ.

Уточняется, что это сделали те, кто открыл стрельбу в заведении. Записи были изъяты во время нападения, поэтому полиция не смогла изъять и просмотреть видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка со стрельбой в Москве произошла вечером 14 февраля. По словам одного из очевидцев, конфликт возник на национальной почве, причем не в день ЧП, а раньше.

Два человека получили нетяжелые травмы. Огнестрельных ранений не зафиксировано. Задержаны 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Очевидец массовой драки в Москве рассказал о давнем конфликте

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Массовые драки
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