При обрушении жилого дома в Красноярске погибли два человека

Красноярск, , 02:18 — REGNUM Два человека стали жертвами обрушения трехэтажного жилого дома в Красноярске, сообщили 15 февраля в пресс-службе МЧС РФ.

Число жертв обрушения, которое произошло в результате взрыва бытового газа, стало известно после разбора завалов. В аварийно-спасательных работах было задействовано пять единиц инженерной техники и два «Камаза».

"С места вывезено 67 кубических метров строительного мусора. Два человека погибли», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что 193 человека участвовали в ликвидации последствий ЧП. В связи со случившимся в администрации города 15 февраля пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошел 14 февраля в 21:10 (время местное). В результате обрушилось шесть квартир на первом, втором и третьем этажах. Спасти удалось 12 человек, всего в доме проживали 20 человек.

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