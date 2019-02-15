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При обрушении жилого дома в Красноярске погибли два человека

Происшествия

В жилом доме проживали 20 человек, 12 из них удалось спасти

Красноярск, 15 февраля 2019, 02:18 — REGNUM  Два человека стали жертвами обрушения трехэтажного жилого дома в Красноярске, сообщили 15 февраля в пресс-службе МЧС РФ.

Число жертв обрушения, которое произошло в результате взрыва бытового газа, стало известно после разбора завалов. В аварийно-спасательных работах было задействовано пять единиц инженерной техники и два «Камаза».

"С места вывезено 67 кубических метров строительного мусора. Два человека погибли», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что 193 человека участвовали в ликвидации последствий ЧП. В связи со случившимся в администрации города 15 февраля пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошел 14 февраля в 21:10 (время местное). В результате обрушилось шесть квартир на первом, втором и третьем этажах. Спасти удалось 12 человек, всего в доме проживали 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения дома в Красноярске

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Взрыв и обрушение в жилом доме в Красноярске
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