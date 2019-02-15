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В массовой драке на юго-востоке Москвы ранены два человека

Происшествия

Полиция задержала 18 человек

В массовой драке на юго-востоке Москвы ранены два человека
Драка

Москва, 15 февраля 2019, 01:35 — REGNUM  Два человека получили легкие травмы в массовой драке возле ресторана «Неолит» в Москве, сообщает Мash.

Оба травмированных отказались от госпитализации. Огнестрельных ранений на месте ЧП не зафиксировано. Всего после драки полиция задержала 18 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 14 февраля у «Неолита» произошла массовая драка, прогремели выстрелы.

В ресторане в этот вечер проходило крупное мероприятие, в разгар которого в помещение ворвались агрессивно настроенные люди. Они выгнали посетителей на улицу, где и произошла драка и выстрелы.

Читайте ранее в этом сюжете: У одного из ресторанов Москвы произошла массовая драка со стрельбой

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Массовые драки
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