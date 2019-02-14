Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Китай осудил теракт в Иране

Происшествия

И выразил соболезнования и сочувствия погибшим, пострадавшим и их семьям

Пекин, 14 февраля 2019, 23:55 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин от имени ведомства решительно осудила террористическую атаку, совершенную боевиком-смертником в Иране, которая унесла жизни десятков человек, сообщает 14 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление дипломата на брифинге в Пекине.

«Мы осуждаем это нападение, выражаем наши соболезнования жертвам и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — добавила Хуа Чуньин.

Напомним, что теракт в Иране был осуществлен 13 февраля в провинции Систан и Белуджистан в юго-восточной части страны. В результате погиб 41 человек и еще 13 человек получили ранения.

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Внешняя политика Китая
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