Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения дома в Красноярске

Красноярск, , 23:30 — REGNUM Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения жилого доме в Красноярске, сообщили в управлении МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что основная часть завалов на данный момент разобрана.

«Под завалами нет пострадавших и погибших», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что всего в доме проживали 20 человек. В результате ЧП погибла одна женщина. Из здания были спасены 12 человек, в том числе двое детей.

По данным МЧС, жильцов пострадавшего дома доставили в городской центр социального обслуживания «Родник», на базе которого организован пункт временного размещения.

«В ближайшее время состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решаться вопрос о возможном расселении жильцов дома», — говорится в сообщении.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл 14 февраля в жилом трёхэтажном доме на улице Кандагарской в Красноярске, в результате чего здание частично обрушилось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

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