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Разбор завалов частично рухнувшего от взрыва дома в Красноярске завершен

Происшествия

Погибли одна женщина

Разбор завалов частично рухнувшего от взрыва дома в Красноярске завершен
Иллюстрация: 24.mchs.ru
Спасатели

Красноярск, 14 февраля 2019, 23:02 — REGNUM  Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Красноярске, который частично обрушился в результатет взрыва бытового газа. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Основные работы по разбору завалов завершены, сообщили в МЧС. По уточненным данным, в трехэтажном жилом доме №3 по улице Кандагарской проживали 20 человек. В результатет взрыва бытового газа разрушены шесть квартир и десять пострадали частично.

В результате ЧП погибли одна женщина.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Жильцы частично обрушившегося дома будут временно расселены в социальном центре «Родник».

Читайте ранее в этом сюжете: По факту обрушения жилого дома в Красноярске возбуждено уголовное дело

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Взрыв и обрушение в жилом доме в Красноярске
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