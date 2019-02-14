Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами

Сочи, Краснодарский край, , 22:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.

Сегодня, 14 февраля, Владимир Путин посетил центр спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Российский лидер осмотрел помещения центра, кратко пообщался с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе, а также принял участие в тренировке.

Однако в ходе тренировки со сборной России по дзюдо, когда Путин отрабатывал бросок, он повредил палец правой руки.

Глава государства обратился за медицинской помощью.

Напомним, что данный спорткомплекс существует уже три года и в нем прошло более 100 российских и международных соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису. В комплексе созданы все условия для подготовки спортсменов по 54 летним и зимним видам спорта.