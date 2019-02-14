Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Более 500 человек эвакуированы из ТЦ на юго-востоке Москвы из-за пожара

Происшествия

Инцидент произошёл в ТЦ «Город» в Лефортово

Москва, 14 февраля 2019, 22:37 — REGNUM  Посетители торгового центра «Город» на шоссе Энтузиастов в Москве были эвакуированы вечером 14 февраля из-за пожара. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, около 20:30 на расположенной в здании подземной парковке произошло возгорание автомобиля. Площадь, охваченная огнём, составила пять квадратных метров. В течение 20 минут возгорание было ликвидировано.

Сообщается, что в целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями с парковки были выведены 540 человек. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

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Пожары в учреждениях торговли
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