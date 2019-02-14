Молодой человек устроил стрельбу в школе на юго-западе США

Альбукерке, США, , 22:24 — REGNUM В одной из школ города Альбукерке в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба, передаёт местное издание Albuquerque Journal.

Как сообщается, инцидент произошёл утром 14 февраля на территории средней школы. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Прибывшими на место сотрудникам полиции был задержан молодой человек. Подробности о его личности и возможных мотивах пока не раскрываются.

Издание обращает внимание, что инцидент произошёл в годовщину трагедии в школе города Паркланда, где 14 февраля 2018 года подросток застрелил 17 человек.