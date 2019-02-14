Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Молодой человек устроил стрельбу в школе на юго-западе США

Происшествия

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции

Альбукерке, США, 14 февраля 2019, 22:24 — REGNUM  В одной из школ города Альбукерке в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба, передаёт местное издание Albuquerque Journal.

Как сообщается, инцидент произошёл утром 14 февраля на территории средней школы. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Прибывшими на место сотрудникам полиции был задержан молодой человек. Подробности о его личности и возможных мотивах пока не раскрываются.

Издание обращает внимание, что инцидент произошёл в годовщину трагедии в школе города Паркланда, где 14 февраля 2018 года подросток застрелил 17 человек.

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Происшествия в США
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