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В результатет пожара в Орловской области погибли мать и двое её детей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В результатет пожара в Орловской области погибли мать и двое её детей
Пожар

Орел, 14 февраля 2019, 21:49 — REGNUM  В результате пожара в жилом доме в Орловской области погибли женщина и двое детей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Липовец Покровского района Орловской области. В результате возгорания погибли женщина и двое её малолетних детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На месте пожара работают следователи и криминалисты.

По предварительным данным, пожар вспыхнул или из-за неосторожного обращения с огнем, или из-за короткого замыкания.

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Пожары в жилых домах
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