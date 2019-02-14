В результатет пожара в Орловской области погибли мать и двое её детей

Орел, , 21:49 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Орловской области погибли женщина и двое детей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Липовец Покровского района Орловской области. В результате возгорания погибли женщина и двое её малолетних детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На месте пожара работают следователи и криминалисты.

По предварительным данным, пожар вспыхнул или из-за неосторожного обращения с огнем, или из-за короткого замыкания.