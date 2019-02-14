Юные угонщики устроили переполох в Югре: их ловили наряды силовиков

Сургут, Югра, , 21:02 — REGNUM В Югре среди ночи наряды полиции и Росгвардии пытались задержать несущийся «Фольксваген Таурег». Когда нарушавший скоростной режим автомобиль удалось остановить, то в салоне оказались подростки 11 и 13 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Наряд группы задержания Сургутской вневедомственной охраны 13 февраля в 2:25 по местному времени по радиоэфиру получил информацию от полицейских о том, что водитель автомобиля «Фольксваген Таурег» не останавливается на требования дорожного патруля, нарушает правила дорожного движения, его преследует несколько нарядов ДПС, которые движутся по проспекту Мира в сторону улицы Ленина.

Возле дома 31 по ул. Нефтяников росгвардейцы остановили автомобиль и задержали двух школьников. Иномарку, как выяснилось, они угнали от одного из домов по ул. Мира. А несколькими днями ранее, тоже ночью, 13-летний подросток угонял «ВАЗ — 2114».

Для дальнейшего разбирательства были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Сургуту и родители угонщиков, которым сейчас придётся отвечать за преступления своих детей.

Напомним, в январе в Нижневартовске передали в суд дела восьми подростков, которые обвиняются в совершении 37 преступлений, в числе которых львиную долю составляют угоны транспортных средств.

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