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По факту обрушения жилого дома в Красноярске возбуждено уголовное дело

Происшествия

На данный момент известно об одной погибшей

По факту обрушения жилого дома в Красноярске возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РФ

Красноярск, 14 февраля 2019, 20:59 — REGNUM  По факту взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Красноярске, в результате чего обрушились три квартиры, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила журналистам официальный представитель Следственного управления СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — рассказала Шаманская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в доме №3 по Кандагарской улице в Красноярске привел к обрушению трех квартир. На данный момент известно об одной погибшей.

Однако спасатели не исключают, что под завалами ещё могут находиться люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Под обломками дома в Красноярске могут быть люди

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Взрыв и обрушение в жилом доме в Красноярске
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