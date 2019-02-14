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В Великом Новгороде автолюбитель сбил дорожного инспектора

Происшествия

Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан

В Великом Новгороде автолюбитель сбил дорожного инспектора
Усач Тимофей © ИА Красная Весна
Сотрудник ДПС

Великий Новгород, 14 февраля 2019, 20:51 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 14 февраля, дорожный инспектор попал в больницу после того, как недалеко от стационарного поста ГИБДД на въезде в город его сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, эту автомашину около 12:00 батальон ДПС остановил из-за тонировки на стёклах.

Сотрудники дорожно-патрульной службы составили административный материал и предложили водителю — 30-летнему мужчине — устранить правонарушение на месте.

«Однако он проигнорировал законное требование сотрудников полиции и скрылся на автомобиле, при этом совершив наезд на инспектора ДПС», — сообщили в УМВД.

Инспектор был госпитализирован в Новгородскую областную клиническую больницу, а автомобиль с правонарушителем удалось задержать на улице Державина.

По данному факту следственным отделом по Великому Новгороду регионального управления СКР проводится доследственная проверка. На месте происшествия работали следовали, опрашивались очевидцы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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