Под обломками дома в Красноярске могут быть люди

Красноярск, , 20:46 — REGNUM Разрушенный взрывом газа дом в Красноярске обследуют кинологи с собаками, так как под обломками еще могут быть люди, сообщила 14 февраля журналистам представитель регионального управления СК РФ Ольга Шаманская.

По ее словам, спасатели не исключают вероятности нахождения людей под обрушенными конструкциями.

Кроме того, Ольга Шаманская сообщила о розыске собственника поврежденного трехэтажного здания, в котором были расположены 30 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вечером 14 февраля произошел хлопок бытового газа, от которого частично обрушился трехэтажный жилой дом. Двенадцать человек были эвакуированы, обнаружена одна погибшая женщина.

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