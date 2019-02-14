Пьяный тюменец в беспамятстве застрелил пенсионера

Тюмень, , 20:16 — REGNUM В Тюменской области 39-летний мужчина подозревается в убийстве пенсионера. Труп пострадавшего обнаружен утром 13 февраля 2019 года на автодороге Сорокино — Сеиты Ярковского района в автомобиле «Нива», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

На данный момент установлено, что около 7:00 по местному 64-летний мужчина на «Ниве» выехал по делам в село Ярково Тюменской области. По пути подобрал попутчика-пенсионера. Через некоторое время возле села Сорокино дорогу им перегородил автомобиль. Из машины вышел нетрезвый подозреваемый с ружьём в руках, заявив, что не пропустит «Ниву».

Водитель, испугавшись угроз, сел за руль и поехал назад. В это время подозреваемый на своём автомобиле пошёл на таран. Водитель «Нивы» выскочил из машины, тем временем злоумышленник достал ружьё и выстрелил в лобовое стекло. От выстрела потерпевший, находившийся на заднем пассажирском сиденье, получил ранение в голову и скончался. Владелец «Нивы» выхватил ружьё из рук злоумышленника, после чего подозреваемый скрылся.

В ближайшее время подозреваемому в совершении убийства будет избрана мера пресечения. Причём разрешения на оружие у него не было, и оружие он приобрёл с рук.