Четверг, 14 Февраля 2019 года
19:59:08 МСК

Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Красноярске

Происшествия

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб

Красноярск, 14 февраля 2019, 19:59 — REGNUM  В сети появилось видео с места взрыва бытового газа в одном из жилых домов в Красноярске. Кадры разместил на YouTube телеканал «360».

На видеоролике видно, что здание получило серьёзные повреждения. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, медики и полиция.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в жилом трёхэтажном доме на улице Кандагарской в Красноярске произошёл хлопок газа, в результате чего здание частично обрушилось.

По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек. Сотрудниками МЧС из здания спасли 12 человек, в том числе двое детей. В настоящее время выясняется точное количество жильцов дома.

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Взрывы бытового газа
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