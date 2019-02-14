В Саратовской области пенсионер погиб под глыбой льда

Энгельс, Саратовская область, , 19:19 — REGNUM В Энгельсе из-за падения глыбы льда с козырька балкона скончался 77-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, мужчина беседовал с соседями около подъезда четырехэтажного жилого дома.

«Внезапно с козырька одного из балконов, расположенных на четвертом этаже данного дома, упала ледяная глыба, ударившая по голове пожилому мужчине», — отметили в управлении.

Находящиеся рядом соседи вызвали скорую помощь, приехавшие на место инцидента медики приняли решение о госпитализации. Однако по пути в медицинское учреждение мужчина скончался.

По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Планируется дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входило очищать конструкции дома от снега и наледи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, наледь сорвалась с крыши здания вуза в Петроградском районе днем 5 февраля. Глыба льда упала на идущих по тротуару студентов университета, 1995 года рождения. Один из них — гражданин Узбекистана — получил смертельные ранения и скончался на месте, другой — гражданин Таджикистана — был госпитализирован с травмами.

Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этим статьям ответят представители компании, которая должна была чистить кровлю.

При этом было установлено, что университет заключил договор по оказанию услуг по очистке кровли учебного здания с ООО «Вентформат». Однако эти работы не осуществлялись надлежащим образом, вследствие чего и произошла трагедия.

Также установлено, что проректор по административно-хозяйственной части химико-фармацевтического университета, зная, что на кровле и внешних поверхностях здания скопились снег и наледь, не проконтролировал работу по очистке кровли от снега.