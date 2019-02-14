Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Информацию о погибшей женщине при взрыве газа в Красноярске подтвердилась

Происшествия

Количество жильцов, проживавших в повреждённом здании, устанавливается

Красноярск, 14 февраля 2019, 18:53 — REGNUM  На месте взрыва бытового газа в Центральном районе Красноярска работает полиция. Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД, обнаружено тело женщины.

По данным ведомства, несколько человек были эвакуированы. Количество жильцов, проживавших в повреждённом здании, устанавливается. Здание оцеплено сотрудниками МВД.

Как уже сообщало ИА REGNUM в Красноярске 14 февраля в жилом трехэтажном доме на улице Кандагарской произошёл хлопок газа. Здание частично обрушилось. Ранее информация о погибшей женщине появилась в соцсетях.

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По данным МЧС, из здания спасли 12 человек, в том числе двоих детей.

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Взрывы бытового газа
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