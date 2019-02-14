Взрыв газа в Красноярске: спасены двое детей

Красноярск, , 18:43 — REGNUM Спасатели обнародовали уточнённую информацию о взрыве бытового газа в Красноярске на ул. Кандагарской.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, имеются разрушения угловых квартир на втором и третьем этажах жилого дома. Сейчас специалисты обследуют квартиры.

В МЧС подчеркнули, что спасено 12 человек, в том числе двое детей. К работам привлечены 54 человека, 15 единиц техники. Информация уточняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о хлопке бытового газа, а трехэтажном жилом доме на Кандагарской поступила 14 февраля в 21:10 (местн.). Соцсети сообщают о погибшей в результате инцидента женщине, однако официального подтверждения этой информации на сайтах ведомств пока нет.

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