Взрыв бытового газа произошел в одном из домов Красноярска

Красноярск, , 18:16 — REGNUM Хлопок газа произошел в трехэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в 21:10 по местному времени (17:10 мск). На пульт дежурного поступила информация о взрыве бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу: улица Кандагарская, 3.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали. На место происшествия были направлены правоохранители и экстренные службы города.