Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Взрыв бытового газа произошел в одном из домов Красноярска

Происшествия

Информация уточняется

Красноярск, 14 февраля 2019, 18:16 — REGNUM  Хлопок газа произошел в трехэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в 21:10 по местному времени (17:10 мск). На пульт дежурного поступила информация о взрыве бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу: улица Кандагарская, 3.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали. На место происшествия были направлены правоохранители и экстренные службы города.

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Взрывы бытового газа
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