В Калуге рейсовым автобусом управлял водитель, лишённый прав за пьянство

Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калуге в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» инспекторы ГИБДД остановили автобус ГАЗ А64R42 под управлением 36-летнего водителя, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №77. Как сообщила 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова, в ходе проверки документов было установлено, что в августе 2017 года водитель пассажирского автобуса был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения на 20 месяцев.

Водительское удостоверение в Госавтоинспекцию мужчина не сдал, в связи с чем срок лишения специального права был прерван. Истечение прерванного срока лишения специального права управления транспортным средством начинается со дня сдачи водителем водительского удостоверения в Госавтоинспекцию.

В настоящее время на водителя без прав был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы до двухсот часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Калуга — Тула, был остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД на 29-м км автодороги 1Р132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Во время проверки документов инспекторы ДПС почувствовали запах алкоголя, исходящий от 56-летнего водителя. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Шестерых пассажиров, которые находились в автобусе, пересадили в другой автобус, и они продолжили свой путь.

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