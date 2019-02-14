Московские СИЗО проверяют из-за угрозы взрыва

Москва, , 17:30 — REGNUM В московских следственных изоляторах «Медведь» и «Водник» проводится проверка после сообщения об угрозе взрыва. Об этом 14 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Проверяется информация об угрозе взрыва в СИЗО №4 и №5», — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба ФСИН пока официально не прокомментировала данную информацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах на Ярославском и Киевском вокзалах столицы. В зданиях вокзалов проводится проверка.

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