Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о бомбе

Москва, , 17:22 — REGNUM На Киевском вокзале в Москве проводится проверка после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Чуть ранее в СМИ появилась информация о том, что взрывное устройстве ищут также в здании Ярославского вокзала.

В дирекции железнодорожных вокзалов отметили, что на данный момент эти сообщения проверяет полиция. Здания обследуются сотрудниками силовых ведомств, эвакуация при этом не проводилась и вокзалы работают в штатном режиме.

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