Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о бомбе

Происшествия

Проверка ведётся также на Ярославском вокзале

Москва, 14 февраля 2019, 17:22 — REGNUM  На Киевском вокзале в Москве проводится проверка после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Чуть ранее в СМИ появилась информация о том, что взрывное устройстве ищут также в здании Ярославского вокзала.

В дирекции железнодорожных вокзалов отметили, что на данный момент эти сообщения проверяет полиция. Здания обследуются сотрудниками силовых ведомств, эвакуация при этом не проводилась и вокзалы работают в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве вновь «заминировали» Ярославский вокзал

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