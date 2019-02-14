В Москве вновь «заминировали» Ярославский вокзал

Москва, , 17:14 — REGNUM Ярославский железнодорожный вокзал Москвы проверяют после анонимного сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о якобы минировании Ярославского вокзала, расположенного по адресу: Комсомольская площадь, 5.

Эвакуация пассажиров и персонала вокзала не проводилась, однако в здание прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также кинологи с собаками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз волна телефонного терроризма захлестнула Россию в январе этого года. Ложные сообщения о минированиях поступали административных зданий и социальных объектов поступали почти во всех регионах России.