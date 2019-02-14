Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Москве вновь «заминировали» Ярославский вокзал

Происшествия

На вокзал прибыли кинологи с собаками, эвакуация пока не проводилась

Москва, 14 февраля 2019, 17:14 — REGNUM  Ярославский железнодорожный вокзал Москвы проверяют после анонимного сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о якобы минировании Ярославского вокзала, расположенного по адресу: Комсомольская площадь, 5.

Эвакуация пассажиров и персонала вокзала не проводилась, однако в здание прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также кинологи с собаками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз волна телефонного терроризма захлестнула Россию в январе этого года. Ложные сообщения о минированиях поступали административных зданий и социальных объектов поступали почти во всех регионах России.

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