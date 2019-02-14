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Два пуда наркотиков. Гражданин России задержан в Литве

Происшествия

В его автомобиле BMW X6 нашли 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны

Вильнюс, 14 февраля 2019, 17:10 — REGNUM  Российский гражданин задержан таможенниками Литвы за провоз в автомобиле крупной партии наркотиков, сообщает 14 февраля пресс-служба литовской таможни.

По информации ведомства, 11 февраля на таможенном посту в Юрагиае Каунасского района был подвергнут досмотру автомобиль BMW X6, водитель которого, гражданин РФ, вел себя подозрительно. Внутри автомобиля обнаружили 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны на общую сумму €620 тыс.

От волнения мужчина потерял сознание. После того, как он пришел в себя, его заключили под стражу.

За провоз крупной партии наркотиков ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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