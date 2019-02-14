Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Два пассажирских самолета столкнулись во «Внуково»

Происшествия

Оба получили повреждения

Два пассажирских самолета столкнулись во «Внуково»
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Перрон аэропорта «Внуково»

Москва, 14 февраля 2019, 16:25 — REGNUM  В московском аэропорту «Внуково» произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают столичные СМИ.

Известно, что столкнулись лайнер авиакомпании «Россия» и пассажирский самолет Boeing-767 авиакомпании Azur air.

Уточняется, что столкновение произошло в тот момент, когда производилась буксировка Boeing-767. В результате столкновения оба самолета получили повреждения. У Boeing-767 от удара пострадал правый винглет, а у самолета авиакомпании «Россия» — стабилизатор.

К счастью, в момент буксировки в самолетах не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

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Происшествия в аэропортах
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