Два пассажирских самолета столкнулись во «Внуково»

Москва, , 16:25 — REGNUM В московском аэропорту «Внуково» произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают столичные СМИ.

Известно, что столкнулись лайнер авиакомпании «Россия» и пассажирский самолет Boeing-767 авиакомпании Azur air.

Уточняется, что столкновение произошло в тот момент, когда производилась буксировка Boeing-767. В результате столкновения оба самолета получили повреждения. У Boeing-767 от удара пострадал правый винглет, а у самолета авиакомпании «Россия» — стабилизатор.

К счастью, в момент буксировки в самолетах не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.