Более 33 млн рублей похитили при строительстве школы в горах Дагестана

Махачкала, , 16:29 — REGNUM В хищении более 33 млн рублей при строительстве школы в высокогорном селе Дагестана подозревают генерального директора строительной компании «Источник». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако подозреваемый пока не задержан, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Обвинение полагает, что директор компании в документах указывал завышенную стоимость выполненных работ при строительстве школы в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. Хищение бюджетных средств совершалось в период с 2008 по 2014 год. Общая стоимость строительства учебного заведения с учетом завышенных данных составила 160,9 млн рублей.

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Ранее И ИА REGNUM сообщало, что в подобном мошенничестве подозревается руководитель дагестанской строительной компании «Уют-строй». По версии обвинения, фигурант дела заключил с администрацией села Хив Хивского района республики контракт на выполнение работ по реконструкции сельского рынка и капитальному ремонту корпуса пищеблока местной школы.

В дальнейшем директор подрядной организации передал заказчику для оплаты фиктивные документы, в которых стоимость выполненных работ была завышена на 450 тысяч рублей. Дело для рассмотрения передано в суд. Также прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причинённого бюджету района.

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