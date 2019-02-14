Число жертв взрыва в Кашмире возросло до 18 человек

Нью-Дели, , 16:20 — REGNUM Число сотрудников полиции, погибших в результатет взрыва самодельного взрывного устройства в штате Джамму и Кашмир в Индии, возросло до 18. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает телеканал NDTV.

Самодельное взрывное устройство было подорвано в тот момент, когда группа сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) следовала на автомобиле в округе Пулвама. После подрыва на месте происшествия были слышны выстрелы.

Сперва поступила информация о 12 погибших и 40 пострадавших. Теперь сообщается о 18 погибших. Среди пострадавших, 13 человек находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в госпиталь на военной базе в городе Сринагар.

Ответственность за террористический акт взяла на себя террористическая группировка «Джайш-е-Мухаммад».

Это одна из более чем десяти террористических группировом исламистского толка, которые действуют на территории Джамму и Кашмира. Эти группировки выступают за присоединение данного штата к Пакистану.

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