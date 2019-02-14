На Алтае депутат предстанет перед судом по делу о хищении 43 млн рублей

Барнаул, , 16:13 — REGNUM В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата краевого Законодательного собрания, который обвиняется в хищении более 43 млн рублей. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, с 2012 по 2016 год депутат, являясь учредителем управляющей компании (УК) ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле, вместе с директором УК присваивал деньги жильцов многоквартирных домов, которые перечислялись в качестве оплаты за услуги ЖКХ.

После этого по поддельным документам деньги переводились на счета подконтрольных депутату компаний и обналичивались. За 3,5 года было похищено в общей сложности 43 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата чужого имущества»).

В ходе следствия директор УК признала вину, ей было назначено три года условно. Депутат своей вины не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.