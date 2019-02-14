В квартирах +14°С, в больнице +16°С: отопительный коллапс в Черногорске

Черногорск, Хакасия, , 15:40 — REGNUM Коммунальную аварию в Черногорске (Хакасия), оставившую без тепла более 16 тысяч горожан, не устранили до сих пор. По крайне мере по состоянию на 19:00 (местн.) 14 февраля информации о завершении ремонтных работ на официальном сайте республиканского правительства не было.

Между тем в Сибири в условиях отрицательных температур оставаться в неотапливаемых квартирах чревато весьма серьёзными последствиями. А что делать тем, кто вынужден находиться в социально-значимых учреждениях?

Например, коммунальная авария затронула Черногорскую детскую больницу. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, из-за прорыва теплотрассы средняя температура в помещениях этого медучреждения +16°С. Пациентов стационара перевели в другие медучреждения, в том числе в Усть-Абакан. Работа поликлиники частично прекращена, однако врачи продолжают приём пациентов. Некоторых обратившихся направляют в республиканскую инфекционную больницу и приёмный покой республиканской детской клинической больницы.

В целом работы по восстановлению теплоснабжения в Черногорске продолжаются. Порыв произошёл утром 13 февраля. Власти уверяют, что аварийные службы проработали всю ночь, однако 14 февраля в изношенных трубах обнаружили новый порыв.

В связи с ЧП в Черногорске глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение отменить все встречи в рамках Всероссийского форума в Сочи и вылететь в республику.

Что касается жилых домов, по данным правительства Хакасии, самая низкая зафиксированная температура в квартирах составляет +14°С. Пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан предложили переехать в пункты временного пребывания.

В Черногорске закрыты две школы и пять детских садов. Для детей созданы группы временного пребывания в других детсадах города, уверяют власти.

Кроме того, жителям отключенных от отопления домов пообещали сделать перерасчет за отопление за данный период.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в хакасском городе угольщиков — Черногорске — 13 февраля произошла серьёзная коммунальная авария. Без тепла в морозы остались более 16 тысяч человек. Отключение коснулось более 200 многоквартирных домов и 29 социально-значимых объектов.

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Изначально власти говорили о том, что проблема будет решена 13 февраля, однако устранение коммунальной аварии затянулось. 14 февраля был обнаружен ещё один порыв.

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Глава Хакасии Валентин Коновалов пояснил, что большую часть жилого фонда, отапливаемого центральной котельной, перевели по резервной схеме на обслуживание котельной «Южная». Однако пришлось выполнить слив теплоисточника в 72 многоквартирных домах. По словам специалистов, это было сделано для того, чтобы избежать разморозки системы отопления.