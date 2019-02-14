Четверг, 14 Февраля 2019 года
15:36:10 МСК

Юный футболист французского клуба «Реймс» умер во время матча

Происшествия

Руководство команды выразило соболезнования родным и близким спортсмена

Реймс, Франция, 14 февраля 2019, 15:36 — REGNUM  Молодой футболист французского футбольного клуба «Реймс» Мохамед Саван умер в ходе матча юношеских команд. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.

Отмечается, что смерть 15-летнего спортсмена в ходе товарищеского матча произошла от остановки сердца. Руководство команды выразило соболезнования родным и близким Савана. Сообщается, что летом текущего года футболист должен был перейти в клуб «Кормонрёй».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начались с минуты молчания в память о погибшем футболисте Эмилиано Сале. 21 января спортсмен вылетел в Уэльс на частном самолёте, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже самолёт был найден на дне Ла-Манша. Из фюзеляжа были извлечены тела Салы и пилота Дэвида Ибботсона.

Читайте также: Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

Читайте ранее в этом сюжете: Криминалисты опознали тело футболиста Эмилиано Салы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить