Юный футболист французского клуба «Реймс» умер во время матча

Реймс, Франция, , 15:36 — REGNUM Молодой футболист французского футбольного клуба «Реймс» Мохамед Саван умер в ходе матча юношеских команд. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.

Отмечается, что смерть 15-летнего спортсмена в ходе товарищеского матча произошла от остановки сердца. Руководство команды выразило соболезнования родным и близким Савана. Сообщается, что летом текущего года футболист должен был перейти в клуб «Кормонрёй».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начались с минуты молчания в память о погибшем футболисте Эмилиано Сале. 21 января спортсмен вылетел в Уэльс на частном самолёте, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже самолёт был найден на дне Ла-Манша. Из фюзеляжа были извлечены тела Салы и пилота Дэвида Ибботсона.

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