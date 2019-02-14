Четверг, 14 Февраля 2019 года
15:30:03 МСК

Пожарный извещатель уберёг от гибели многодетную семью в Алтайском крае

Происшествия

Возгорание было вовремя ликвидировано

Барнаул, 14 февраля 2019, 15:29 — REGNUM  В Алтайском крае семья с четырьмя детьми едва не пострадала на пожаре, который произошёл в соседней квартире. Помочь избежать трагедии позволил пожарный извещатель, сигнал с которого своевременно поступил в службу спасения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 14 февраля.

Читайте также: Пять человек не смогли выбраться из горящего дома в Алтайском крае

Пожар возник 12 февраля в жилом двухквартирном доме по улице Пионерская в городе Алейске. На место немедленно выехали пожарные подразделения. На момент прибытия спасателей в жилом доме было сильное задымление, причём в обеих квартирах. Источник пожара — неисправный дымоход находился в соседней квартире, которая датчиком оборудована не была.

«Хозяина жилья на момент возникновения угрозы дома не было. Эта неисправность могла привести к серьёзной беде», — добавил начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №9 Андрей Рябцев.

В результате все закончилось благополучно.

В ведомстве пояснили, что всего в домах проживания многодетных семей на средства управления социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району в рамках проведения операции «Сигнал жизни» было установлено 42 автономных дымовых извещателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при пожаре в Кулундинском районе Алтайского края

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить