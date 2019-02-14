Пожарный извещатель уберёг от гибели многодетную семью в Алтайском крае

Барнаул, , 15:29 — REGNUM В Алтайском крае семья с четырьмя детьми едва не пострадала на пожаре, который произошёл в соседней квартире. Помочь избежать трагедии позволил пожарный извещатель, сигнал с которого своевременно поступил в службу спасения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 14 февраля.

Читайте также: Пять человек не смогли выбраться из горящего дома в Алтайском крае

Пожар возник 12 февраля в жилом двухквартирном доме по улице Пионерская в городе Алейске. На место немедленно выехали пожарные подразделения. На момент прибытия спасателей в жилом доме было сильное задымление, причём в обеих квартирах. Источник пожара — неисправный дымоход находился в соседней квартире, которая датчиком оборудована не была.

«Хозяина жилья на момент возникновения угрозы дома не было. Эта неисправность могла привести к серьёзной беде», — добавил начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №9 Андрей Рябцев.

В результате все закончилось благополучно.

В ведомстве пояснили, что всего в домах проживания многодетных семей на средства управления социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району в рамках проведения операции «Сигнал жизни» было установлено 42 автономных дымовых извещателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при пожаре в Кулундинском районе Алтайского края