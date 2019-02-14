В Уганде восемь человек осудили за убийство бизнесменов

Кампала, , 15:11 — REGNUM Восемь человек были осуждены в Уганде за убийство двоих бизнесменов из Южного Судана в Кампале, ранив еще двоих человек. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В парке Аруа 15 августа 2018 года в столице Уганды Кампале осужденные украли у бизнесменов Мохамеда Абдаллаха и Ибрагима Бакхита более 3400 долларов США, а затем убили их.

Обвиненные — работники частного охранного предприятия Saracen Private Security Company Нельсон Орибитунга, Патрик Мандей и Джейкоб Чотембо, водитель Инносент Гумисириза, бизнесмены Деус Каньомози и Дэниэл Намара. Другие осужденные — торговец Николас Мугиша и бизнесмен Абдул Карим.

Их признали виновными в убийстве, преднамеренном убийстве и разбойном нападении. Они будут отбывать наказание в тюрьме Лузира.

Полиция сообщает, что в парке Аруа в Уагнде часто происходят ограбления, так как в парке часто бывают торговцы с большими суммами наличных при себе.