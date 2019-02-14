Два жителя Ярославля спасли жилой дом от взрыва газа

Ярославль, , 14:59 — REGNUM В Ярославле житель дома на проспекте Фрунзе, 77 пытался взорвать свою квартиру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали жильцы дома.

В ночь с 12 на 13 февраля житель одной из квартир открыл газ на газовой плите, закрыл дверь и ушел. После этого он на улице около круглосуточной пекарни он привлек внимание посетителей.

«Он упал на снег, я хотел ему помочь и поднять его, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Ярославля Станислав Муренков. — Тогда он достал ключи и бросил ими в меня. Он сказал: «Хочешь спасти людей? Иди ко мне в квартиру, я газ там открыл» Я сначала не поверил, он заорал: «Беги!». Я взял друга, мы со скоростью света побежали до этого дома.»

В это время соседи, почувствовав запах газа, уже вызвали газовую службу. Машина газовиков находилась во дворе, специалисты обходили дом, чтобы понять, откуда исходит запах. Однако источник утечки не был известен.

«Мы ворвались в подъезд, открыли квартиру, нас запахом газа чуть назад не откидывает. Мы выключили конфорки, я побежал за газовой службой. Они открыли окна и отключили газ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Станислав Муренков.

После этого в доме побывал участковый. Сейчас полиция ведет проверку по этому факту. По словам жителей дома, они напишут коллективное заявление в полицию на неадекватного соседа.

По некоторым данным, владелец квартиры сейчас находится в психиатрической больнице. Похожая история произошла в 2016 году неподалеку от Фрунзе, 77 — на улице 6-й Железнодорожной. Там владелец квартиры перерезал газовый шланг и устроил взрыв, в результате которого обрушился подъезд, погибли 7 человек.

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