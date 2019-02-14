Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Владимирские кадеты ушли на карантин не из-за массового отравления

Происшествия

В облздраве региона опровергли разошедшуюся по соцсетям информацию

Радужный, Владимирская область, 14 февраля 2019, 14:47 — REGNUM  Карантин в Кадетском корпусе им. Пожарского, расположенном в городе Радужном Владимирской области, связан не с массовым отравлением, а со вспышкой ротавирусной инфекции. Об этом сообщил портал «Владимирские ведомости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Число заразившихся составило около 20 человек. На время карантина кадетов отправили по домам. Внеплановые каникулы продлятся до 17 января.

Напомним, информация о массовом отравлении кадетов появилась в соцсетях и анонимных сообществах. При этом заявление облздрава ей не противоречит — у ротавирусов бывают схожие с отравлением симптомы.

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