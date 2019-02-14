Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Частота обстрелов выросла из-за присутствия националистов — разведка ЛНР

Происшествия

Боевиков националистических подразделений стали чаще замечать у линии соприкосновения

Частота обстрелов выросла из-за присутствия националистов — разведка ЛНР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Счёт

Луганск, 14 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  Власти Украины вернули банды радикалов в ЛНР, чтобы отвлечь их от выборов, заявил 14 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Ранее командование так называемой операцией объединённых сил (ООС) старалось вывести националистические бандформирования из зоны боевых действий, однако они вновь вернулись на передовую, рассказал Марочко.

«Пётр Порошенко, опасаясь за обострение обстановки в глубине страны, в преддверии выборов избавляется от неподконтрольных ему силовых структур», — пояснил он.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в зону боевых действий в Донбассе вернулась неонацистская банда «Азов"*. Они заявили о своей лояльности командованию ООС.

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* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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