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В Папуа — Новой Гвинеи пропали почти 300 дорогих автомобилей

Происшествия

Для саммита АТЭС было выделено 284 автомобиля

Порт-Морсби, 14 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  Полиция Папуа-Новой Гвинеи пытается найти около 300 автомобилей, предоставленных чиновникам на саммите АТЭС, которой проходил в Порт-Морсби 17−18 ноября 2018 года, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что для саммита АТЭС было выделено 284 автомобиля, большую часть которых в настоящее время не могут найти. Изначально предполагалось, что после проведения саммита автомобили будут проданы на аукционе.

Известно, что полиции удалось вернуть ряд дорогих автомобилей, а именно сорок Maserati и три Bentley.

Что касается других авто, то в полиции заявили о девяти украденных машинах, некоторые автомобили была разобраны на запчасти. Полиция подозревает, что шесть из девяти угнанных автомобилей все еще находятся в районе Порт-Морсби, три автомобиля были найдены на пути к горе Хаген.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка роскошных автомобилей для саммита АТЭС вызвала общественные протесты в стране, испытывающей экономические трудности.

Читайте ранее в этом сюжете: АТЭС 2018: 40 Maserati, три круизных судна, 4000 полицейских

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