Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Пьяный боевик ВСУ сильно избил сослуживца — разведка ЛНР

Происшествия

Ещё один боевик исчез, приняв наркотики

Луганск, 14 февраля 2019, 14:35 — REGNUM  Число происшествий в рядах ВСУ, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, продолжает расти, заявил 14 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Два боевика 10-й бригады ВСУ Куриленко и Ломакин подрались во время употребления спиртных напитков.

«В результате драки Куриленко был госпитализирован с переломами рёбер и множественными гематомами лица», — рассказал Марочко.

По информации разведки ЛНР, ещё один боевик принял наркотики и ушёл в неизвестном направлении:

«Военнослужащий 54-й бригады, находясь под действием наркотических веществ, самовольно оставил позицию в районе населённого пункта Новоалександровка. Командованием бригады ведутся поиски данного военнослужащего», — добавил Андрей Марочко.

Как ранее сообщала разведка ДНР, в населённом пункте Нетайлово младший сержант 57-й мотопехотной бригады ВСУ открыл огонь по сослуживцам и угомонился только после того, как ему прострелили ногу. В результате стрельбы один боевик погиб.

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