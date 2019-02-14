В Киевской области задержали группу автоугонщиков

Киев, , 13:40 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киевской области пресекли деятельность группы, промышлявшей угоном автомобилей, заявили 14 февраля в пресс-службе прокуратуры Киевской области, сообщается на сайте ведомства.

В состав группы входило 12 человек. Она действовала во многих областях Украины, отметили в пресс-службе.

Помимо организатора группы, в неё входили шестеро угонщиков, три человека, менявших идентификационные номера автомобилей, и две женщины, отвечавшие за поставки специальных технических средств.

«Сейчас доказано, что на счету организованной группы 12 похищенных транспортных средств на территории столицы, Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областей. Проверяется причастность к незаконному завладению еще десятка автомобилей», — сказано в сообщении.

В ходе 40 обысков на территории семи областей были найдены устройства для сканирования и запуска двигателя автомобиля, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, номерные знаки, ключи, средства связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Киеве неизвестные угнали автомобиль у директора одного из венгерских предприятий. Пострадавший отметил, что воры действовали очень быстро и профессионально.

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