Сеул, , 13:49 — REGNUM В Южной Корее задержали организаторов и игроков «подпольных» азартных игр, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, в одном из кафе с настольными играми в районе Каннам, город Сеул, было задержано 11 человек преступной группы, включая 44-летнего организатора «подпольных» игр и 39 человек — участников. Известно, что полиция передала дело в прокуратуру.

Кроме того, в заведении были установлены камеры видео наблюдения с помощью которых, организаторы наблюдали за каждым движением своих игроков.

Данное заведение стало кафе с настольными играми с ноября 2017 года. Известно, что мошенники получили 46 млрд вон (~$40,89 млн).