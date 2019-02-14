Названо имя сотрудника, тело которого нашли в здании МИД РФ

Москва, , 13:15 — REGNUM В здании министерства иностранных дел РФ скончался сотрудник внешнеполитического ведомства 64-летний Олег Кривов, об этом 14 февраля сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

Отмечается, что Кривова нашли мертвым в здании министерства на Смоленско-Сенной площади в столице. По предварительным данным, он умер из-за скоротечного сердечного приступа. Кривов работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Напомним, ранее сообщалось, что труп мужчины был найден в туалете на 19-м этаже здания ведомства. Тело было обнаружено около 09:00 мск. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. «За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США» Виталий Чуркин был награждён орденом Мужества посмертно.

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