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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией

Происшествия

Второй участник нападения находится в розыске

Воскресенск, Московская область, 14 февраля 2019, 13:06 — REGNUM  Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

«К настоящему времени задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Изъят его автомобиль и два мобильных устройства. В ходе проведенного следователями обыска по месту жительства подозреваемого изъята одежда с явными следами преступления», — сообщили в ГСУ.

По версии следователей, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных конфликтов.

Второй участник нападения находится в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось 11 февраля в посёлке Виноградово Воскресенского района Московской области. Двое мужчин в масках напали на Грибова, избили его. Пострадавший скончался через некоторое время в больнице.

Преступление квалифицировано части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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