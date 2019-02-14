Сексуальные проступки в военных академиях США стали кризисом — конгрессмен

Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Сексуальные проступки в трех военных академиях США тревожно участились и уже стали кризисом, заявила председатель подкомитета Палаты представителей США на слушаниях, в которые были включены показания суперинтенданта Военно-Морской академии. Об этом сообщает 13 февраля The Baltimore Sun.

«Я ставлю академии в известность, — заявила конгрессмент-демократ Джеки Шпайер, которая возглавляет в Палате представителей подкомитет по вооруженным силам, — это не вспышка, не скачок «Me Too» [слоган женщин, публично заявляющих, что подверглись домогательствам — прим. ИА REGNUM ]или какой-то несчастный случай. Пришло время признать, что это кризис, и я намерена наблюдать за ним, как ястреб».

Вице-адмирал Уолтер Картер, суперинтендант Военно-Морской академии, сказал группе, что в Аннаполисе академия уже приступила к корректирующему плану:

«Мы не там, где я хочу, чтобы мы были, и не там, где флот нуждается в нас, — сказал Картер, — Военно-морская академия должна производить лидеров, которые не только относятся к другим с достоинством и уважением, но и требуют того же от тех, кого они возглавляют».

Опрос министерства обороны, опубликованный в прошлом месяце, показывает, к выводу, что случаи нежелательных сексуальных контактов участились почти на 50% в военных академиях по сравнению с показателями позапрошлого года.

Опрос показал, что 747 курсантов и мичманов испытали такие контакты или притеснения в течение 2017−18 учебного года, по сравнению с 507 случаями двумя годами ранее. Обычно жертвами становятся женщины.

Особенно высоки цифры для обоих полов в Военной академии Соединенных Штатов и — для женщин — в Академии ВВС США; есть мнение, что в Военно-морской академии о таких случаях реже сообщается. Свидетели на слушаниях в подкомитете Палаты представителей заявили, что проблемы сохраняются во всех трех академиях. В Военно-Морской академии, например, 32% женщин не верят, что высшее руководство предпринимает серьезные усилия, чтобы облегчить эту проблему, сказал полковник военно-воздушных сил в отставке Дон Кристенсен, ссылаясь на результаты опроса.