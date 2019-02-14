Отправился на охоту и сам стал добычей: в Малайзии крокодил убил человека

Куала-Лумпур, , 12:35 — REGNUM Житель Индонезии отправился охотиться на крабов в Малайзии, но сам стал добычей крокодила, сообщает 14 февраля Geo TV.

Тело было обнаружено племянником жертвы, который отправился на поиски пропавшего родственника и нашел его тело в реке. После обследования погибшего, на нем были обнаружены следы укусов.

Погибший был рабочим-мигрантом, производящим на плантации пальмовое масло. Многие выходцы из соседних стран трудятся в сельскохозяйственном секторе относительно богатой Малайзии.

Напомним, на пляжах Малайзии очень часто можно встретить крокодилов, достигающих в длину до семи метров. За последние годы они стали нападать на людей значительно чаще. Власти страны начали выдавать охотничьи лицензии на рептилий, чтобы сократить число инцидентов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани осудили директора цирка по делу о нападении львицы на девочку