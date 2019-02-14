В Калуге снегопад обрушил кровлю на двух предприятиях: есть пострадавшие

Калуга, , 12:18 — REGNUM В Калуге мужчина и женщина оказались 13 февраля под завалами обрушившейся навесной конструкции предприятия. Часть кровли не выдержала тяжести 30 сантиметровой наледи и снега, сообщает ГТРК «Калуга». Спасатели вызволили пострадавших из-под завала и передали травмированных людей бригаде скорой помощи.

Аналогичное происшествие произошло в тот же день и в калужском микрорайоне Ольговский, где тяжести обильно выпавшего снега не выдержал навес на торговой базе. По словам очевидцев, в момент происшествия людей под крышей не было, но впоследствии оказалось, что без пострадавших не обошлось.

Между тем прокуратурой Дзержинского района Калужской области были выявлены нарушения требований законодательства об охране труда на предприятии ООО «Вектор-С». Как сообщила 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора района Дарья Меньшикова, проверка установила, что в конце 2018 года бригада водителей ООО «Вектор-С» проводила ремонтные работы транспортного средства предприятия.

Так, при устранении повреждений грузового автомобиля один из работников, поскользнувшись на раме двигателя, упал с высоты более 1,5 метра на землю. Медики зафиксировали у пострадавшего переломы позвоночника. Причиной несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация работ, выраженная в отсутствии ремонтной мастерской, фактическим производством ремонта на улице. Напомним, в январе 2019 года на предприятиях Калужской области произошло пять несчастных случаев: один со смертельным исходом и четыре случая с травмами.