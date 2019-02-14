В Южной Корее снова лопнула труба водоснабжения

Сеул, , 12:22 — REGNUM 13 февраля в 23:40 (по местному времени) в одном из районом столицы Южной Кореи лопнула труба, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, в районе Сондон-гу, город Сеул лопнула труба водоснабжения, в результате прорыва утекло 5 тонн воды.

Известно, что поток воды не нанес никакого ущерба жителям данного района.

Согласно данным пожарной службы и компании водоснабжения, перекрыть подачу воды удалось спустя 2,5 часа.

Кроме того, в последнее время в Южной Корее все чаще происходят разрывы труб трубопровода. Так в январе 2019 года в районе Кванпхендон, город Тэджон произошла подобная авария, на урегулирование которой ушло около 5 часов. Известно, что некоторые жители пострадали.

А в декабре прошлого года недалеко от станции метро в городе Коян лопнула труба с горячей водой (температура воды была выше 100°C), в результате чего один человек погиб и 55 получили ожоги разной степени.