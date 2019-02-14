Четверг, 14 Февраля 2019 года
12:03:32 МСК

Экс руководителей «Укркосмоса» подозревают в хищении более $8 млн — НАБУ

Происшествия

Антикоррупционеры нашли виновных в задержке запуска украинского спутника «Лыбидь»

Киев, 14 февраля 2019, 12:03 — REGNUM  Завершено расследование деятельности бывшего руководителя госпредприятия «Укркосмос», а также внештатного советника генерального директора национального космического агентства Украины, заявили 13 февраля в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщается на сайте ведомства.

«Как выяснило следствие, указанные лица организовали схему, благодаря которой в течение 2011−2017 годов вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях предприятия «Южмаш», — сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что ворованные средства ранее были выделены Канадским экспортным агентством под гарантии правительства Украины.

Антикоррупционеры отметили, что разворовывание иностранных средств не позволило вовремя запустить украинский спутник «Лыбидь», а также нанесло Украине косвенные убытки на сумму более $221 млн.

Напомним, первый украинский спутник «Лыбидь» планировали запустить с космодрома «Байконур» в 2012 году, однако дату постоянно переносили в течение семи лет. На август 2019 года назначена очередная дата запуска спутника.

Читайте также: Первый спутник Украины отправится в космос летом 2019 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить