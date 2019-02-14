Экс руководителей «Укркосмоса» подозревают в хищении более $8 млн — НАБУ

Киев, , 12:03 — REGNUM Завершено расследование деятельности бывшего руководителя госпредприятия «Укркосмос», а также внештатного советника генерального директора национального космического агентства Украины, заявили 13 февраля в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщается на сайте ведомства.

«Как выяснило следствие, указанные лица организовали схему, благодаря которой в течение 2011−2017 годов вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях предприятия «Южмаш», — сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что ворованные средства ранее были выделены Канадским экспортным агентством под гарантии правительства Украины.

Антикоррупционеры отметили, что разворовывание иностранных средств не позволило вовремя запустить украинский спутник «Лыбидь», а также нанесло Украине косвенные убытки на сумму более $221 млн.

Напомним, первый украинский спутник «Лыбидь» планировали запустить с космодрома «Байконур» в 2012 году, однако дату постоянно переносили в течение семи лет. На август 2019 года назначена очередная дата запуска спутника.

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