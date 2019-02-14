Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В детском доме на Урале произошёл пожар

Происшествия

Подозревают короткое замыкание

Нижний Тагил, Свердловская область, 14 февраля 2019, 11:41 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле утром 14 февраля горел спальный корпус детского дома-школы на улице Красногвардейской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

11 детей и шестеро взрослых оперативно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. Площадь, охваченная огнём, составила 24 кв. метра. Прибывшие пожарные справились с огнём за 40 минут.

По предварительным данным, огонь появился в одной из комнат на втором этаже. Затем пламя перекинулось на игровую комнату. По версии дознавателей, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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