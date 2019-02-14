В детском доме на Урале произошёл пожар

Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:41 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле утром 14 февраля горел спальный корпус детского дома-школы на улице Красногвардейской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

11 детей и шестеро взрослых оперативно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. Площадь, охваченная огнём, составила 24 кв. метра. Прибывшие пожарные справились с огнём за 40 минут.

По предварительным данным, огонь появился в одной из комнат на втором этаже. Затем пламя перекинулось на игровую комнату. По версии дознавателей, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.