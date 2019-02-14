В Южной Корее три человека заразились легионеллой

Тонхэ, Южная Корея, , 11:29 — REGNUM Три человека, которые посетили горячие источники в одном из городов Южной Кореи, заразились бактерией Легионеллой, сообщает YTN.

Согласно данным Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, у трех человек в возрасте от 60 до 80 лет, посетивших горячие источники в городе Тонхэ, провинция Канвондо, была обнаружена бактерия Легионелла. Позднее данную бактерию обнаружили в воде.

Легионелла — род патогенных грамотрицательных бактерий, которые вызывают респираторные инфекционные заболевания. Обитает во многих сферах, включая почву и водные системы.

Во время заражения данной бактерией у человека наблюдается высокая температура, озноб, кашель, одышка, а также усталость.