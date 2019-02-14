Четверг, 14 Февраля 2019 года
11:20:52 МСК

Вспышка кори зафиксирована в ДР Конго

Происшествия

Более 80% смертей было зафиксировано среди детей до пяти лет

Вспышка кори зафиксирована в ДР Конго
Feed My Starving Children
Дети Африки

Киншаса, 14 февраля 2019, 11:10 — REGNUM  Более 100 детей в Демократической Республике Конго (ДРК) скончались вследствие вспышки кори в 2018 году. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Эпидемия кори усугубилась из-за эпидемий холеры и эболы в ДРК, сообщила миротворческая миссия ООН Monusco 13 февраля.

В январе было зафиксировано более семи тысяч заболеваний корью, 137 из них были с летальным исходом.

Более 80% смертей было зафиксировано среди детей до пяти лет. Эксперты сообщают, что вспышка была вызвана недостаточной вакцинацией, плохими медицинскими условиями и недостатком питания. Плохие условия безопасности в регионе, где вооруженные боевики терроризируют местных жителей, мешают борьбе с болезнью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить